(VÍDEO) Tiger Woods fue caddie de su hijo en evento de golf

EL NUEVO DIARIO, FLORIDA, EEUU.- Tiger Woods hizo de caddie para su hijo, Charlie, este fin de semana en un evento de golf infantil en el sur de la Florida.

Y parece que algunos de los puntos más finos del juego de su padre han contagiado al joven Woods, que cumplirá 11 años el próximo mes.

Según US Kids Golf, Charlie Woods hizo un birdie en el tercer hoyo y terminó el fin de semana 5 sobre 41 empatando en el noveno lugar.

En cuanto a Tiger, estará de regreso en el PGA Tour el próximo 23 de enero en el Farmers Insurance Open.

The swing of Charlie Woods 👀

Tiger looks on as his ten year old son swings on the range ahead of a junior event in Florida. pic.twitter.com/0WvwCw1hST

— GOLFTV (@GOLFTV) January 12, 2020