(VIDEO) ¿Tiene la delincuencia doblegada a las autoridades dominicanas?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Edward Ramírez consideró que, las medidas que han implementado las autoridades dominicanas para intentar garantizar la seguridad de los ciudadanos solo demuestra que se han dejado doblegar por la delincuencia.

“Lamentablemente aquí la delincuencia tiene doblegada a las autoridades, y no solo lo digo yo, también otras personalidades, porque eso se ve. Nosotros simplemente estamos pidiendo que hagan una sola cosa para poder decir: ¡wow, se está trabajando! Y lamentablemente esto no es oposición, esto es realidad”, apuntó.

Destacó que una muestra de eso es la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo desde las 12:00 de la media noche hasta las 8:00 de la mañana, bajo la premisa de que es mayor el número de atracos escenificados en horas de la madrugada.

Hipótesis que fue refutada por Ramírez con videos que muestran asaltados en manada suscitados en esta semana, “donde se observa el sol pleno de las tres de la madrugada”.

La teoría del joven comunicador fue secundada por su homologo Julio Samuel Sierra con quien comparte panel en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras afirmar que, la solución a los atracos desmedidos no es cerrar expendios de bebidas después de la media noche.

“Eso es rendirse ante la delincuencia, porque, qué significa que las autoridades te digan: tráncate a las 12:00 PM. Eso lo que quiere decir es que con estos tigueres no se puede vamos a trancarnos, eso me luce a mí decirle eso a mi familia porque yo soy un ciudadano, no soy un policía”, expuso Sierra.

