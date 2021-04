(VIDEO) Tía de teniente participó en asesinado de esposos le recomendó se retirara cuando cumplió 20 años en PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, VILLA ALTAGRACIA. – Una tía del teniente involucrado en el asesinato de los esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, en Villa Altagracia, reveló este viernes que le pidió a su sobrino que se retirara de la Policía Nacional cuando cumplió 20 años de servicio, pero que este no quiso, respondiéndole que tenía mucho que aportar a la institución del orden.

“Quiero decirles que cuando mi sobrino cumplió sus 20 años le dije, retírate que tú eres joven, y el me dijo no tía, tengo mucho que dar a esta sociedad, tengo mucho por qué defender a esta sociedad no me quiero retirar”, expresó Colasa Navarro, tía del teniente Victorino Pérez Navarro.

Al acudir a la Fiscalía de Villa Altagracia, donde estaba previsto se le conociera medida de coerción a su sobrino y otros cinco agentes que participaron en el asesinato de Muñoz y Díaz, la señora lamentó la tragedia al tiempo de señalar que “al Cristo que le hemos creído tiene todo en sus manos”.

Además de Victoriano Pérez Navarro, por el hecho también son acusados el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como también los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís.

Para estos seis agentes el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.

El Ministerio Público informó este jueves que amplió el equipo de fiscales que investiga la muerte de la pareja, que, por supuesta confusión, fueron tiroteados el martes por policías cuando circulaban en un vehículo por Villa Altagracia.

La titular de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, explicó que al equipo de fiscales se sumaron expertos en investigaciones de crímenes contra la persona para que, conjuntamente con la Procuraduría Fiscal de Villa Altagracia, “profundicen en el conocimiento de las circunstancias en que se produjo el hecho para establecer todas las responsabilidades”.