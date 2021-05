(VIDEO) “The Woman in the Window”: Thriller bastante olvidable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ‘La mujer en la ventana’ es una película de Netflix que, además de causarme una abulia desproporcionada, también me hace recuperar la vieja idea de que el cine del director Joe Wright es bastante irregular.

En este caso la coloco al lado de películas mediocres de su catálogo como “Orgullo y prejuicio”, “Hanna” y “Anna Karenina”. Creo que es una de las peores que ha dirigido.

Adaptada con un guión de Tracy Letts de la novela homónima de A. J. Finn, se presenta como un thriller psicológico sobre agorafobia y traumas personales que desafortunadamente nunca llega a cohesionar sus ideas y rara vez tiene un momento que me produzca tensión o la sensación de haber visto algo verdaderamente sorpresivo.

La manera en la que lo plantea me parece esquemática y algo convencional, propensa a emplear los subterfugios habituales del suspenso para otorgarle una coherencia precipitada a los problemas intrínsecos de la protagonista.

Su protagonista es la Dra. Anna Fox, una mujer de mediana edad y antigua psicóloga infantil que padece de agorafobia y pasa los días de su vida cotidiana encerrada en su apartamento en Nueva York, viendo películas clásicas de Hollywood y mirando por la ventana a los vecinos.

Pero la trama la da un giro al asunto cuando ella se involucra en la vida de los Russell, una familia que acaba de mudarse al vecindario.

A partir de ahí su argumento se sobrecarga con la aparición de los personajes unidimensionales que frecuentan la vivienda y descolocan el estado de ánimo de la protagonista hasta convertirla en una víctima de desesperación y de alucinaciones recurrentes.

Una cuarta parte de la narrativa se me hace previsible por la manera en que Wright emplea el plano subjetivo, el sobreencuadre, los espacios atmosféricos ilustrados con los significados del color azul y las múltiples referencias a clásicos como “Laura”, “Recuerda”, “La senda tenebrosa” y “La ventana indiscreta” para añadirle algo de textura a la psicología fragmentada de Anna.

Llega un punto donde todo parece un pastiche insignificante del cine de Hitchcock.

Por lo menos la interpretación de Amy Adams luce creíble cuando emplea su gestualidad y los dotes expresivos de su rostro para construir los delirios agudos de la psicóloga agorafóbica y ciclotímica que mantiene las ventanas cerradas para no dejar escapar el dolor que rememora una tragedia familiar.

Lo otro es tan artificial como olvidable. Es un thriller bastante flamígero del director de “Expiación” y “Las horas más oscuras”.

Ficha técnica

Título original: The Woman in the Window

Año: 2021

Duración: 1 hr 40 min

País: Estados Unidos

Director: Joe Wright

Guion: Tracy Letts

Música: Danny Elfman

Fotografía: Bruno Delbonnel

Reparto: Amy Adams, Gary Oldman, Wyatt Russell, Fred Hechinger, Julianne Moore,

Calificación: 4/10

