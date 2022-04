(VIDEO) The Undertaker es inducido al Salón de la Fama de la WWE 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Mark Calaway, mejor conocido mundialmente como The Undertaker, realizó un emotivo discurso durante su inducción al Salón de la Fama de la WWE, el cual recibió por parte del público una tremenda ovación de pie de casi 10 minutos de duración, un evento realizado por la empresa en la ciudad de Texas.

Undertaker se retira del ring luego de unos largos 30 años donde se convirtió en la figura más tenebrosa e icónica del mundo de las luchas en la WWE.

“Durante 30 años he sido The Undertaker, es tiempo de abrir la cortina y que conozcan ya al hombre que hay detrás”, dijo Calaway, ante un público que no paraba de aplaudir y de gritar su nombre.

Igualmente, el ex luchador resaltó parte de sus largos treinta años sobre el ring, sus contrincantes más duros, como Triple H y Sharon Michaels, con quienes protagonizó épicos encuentros en los diversos eventos sobre el ring.

Tras finalizar su discurso Calaway tomó una de las vestimentas icónicas del Undertaker, que estaban colocadas sobre maniquíes en el ring, y se vistió con ellas, se paró en medio del ring y pronunció las siguientes palabras:

“Never say never o nunca digas nunca”, provocando así la euforia en los miles de fanáticos presentes que disfrutaron del evento de inducción.

Al igual que Undertaker otras figuras y leyendas de la lucha como Vince McMahon, fueron exaltadas al Salon de la Fama de la WWE.

Undertaker es un siete veces campeón mundial, campeón por parejas, y es el peleador con un récord histórico en ganar 21 victorias consecutivas en el evento Wrestlemania hasta el año 2014, para finalizar con unas 25 victorias en total y tan solo dos derrotas en el referido evento.

Relacionado