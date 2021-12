(VIDEO) The Ocean Club Group junto a cadena Marriott invertirán US$350 MM en costa norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del nuevo y moderno hotel de lujo The Ocean Club, Luxury Collection de la cadena Marriott, en compañía de los ejecutivos de la empresa y Marriott International que invertirán US$350 en la costa norte del país, y pretende aportar directamente al desarrollo económico, social y medioambiental.

“Estamos emocionados de presentar The Ocean Club, de la línea The Luxury Collection, uno de los tres hoteles que estamos desarrollando y operando en nuestra alianza con Marriott International en la costa norte de la República Dominicana”, dijo Ian Schembri-Sant, CEO de Ocean Grupo Club.

En lo referente a proyectos por venir el Sr Schembri-Sant agregó que “el Grupo Ocean Club es un conglomerado de varios inversionistas internacionales como también dominicanos, comprometidos en invertir 350 millones de dólares en la zona norte de la República Dominicana para la construcción de 4 hoteles de lujo, en los próximos años; creando con ello más de 2,000 empleos directos e indirectos”.

The Ocean Club del Luxury Collection de Marriott tiene como objetivo aportar hoteles en la costa norte para que sea uno de los principales destinos turísticos de lujo en el país. El proyecto estará equipado con 60 suites, mientras que el diseño del hotel rinde homenaje al pasado cultural de los indígenas y colonos europeos de la isla, así como al pueblo hospitalario de Sosúa.

El acto inaugural contó con la presencia de David Collado, ministro de turismo; José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia; Deligne Ascención , ministro de Obras Públicas; Ginette Bournigal, senadora de la provincia de Puerto Plata, entre otras personalidades como el embajador de Israel, Daniel Biran.

De su parte, el ministro Collado destacó la importancia del desarrollo de la Zona Norte por parte de inversionistas nacionales y extranjeros que desean aportar a su crecimiento con proyectos internacionales.”Hay grandes inversiones para Puerto Plata, que van a corde con pensamiento que tiene esta cadena hotelera y que bajo una comisión el Presidente está designando junto a la Vicepresidenta Raquel Peña, los ministerios de Turismo y Medioambiente una mesa de trabajo para agilizar todos los procesos, cumpliendo con el marco de la ley y que estas inversiones entren a Puerto Plata”.

Hervé Humler, cofundador de la empresa hotelera Ritz-Carlton y presidente de The Ocean Club Group, Marriott International manifestó el compromiso que tiene la cadena de hoteles con el desarrollo del sector turístico en la República Dominicana.

“Cada uno de nuestros proyectos se adhiere a altos estándares éticos, de seguridad y ambientales con un plan integral de responsabilidad social que busca proteger la biodiversidad de la zona, brindar soluciones inmediatas a las necesidades de las comunidades aledañas y asegurar la protección y mantenimiento de los recursos naturales en los lugares en los que operamos ”, dijo Humler.

Relacionado