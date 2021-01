(VIDEO) Testigo brasileño no pudo identificar pagos ilícitos hechos a empresas de Pittaluga

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rodrigo Maluf, el tercer testigo brasileño del Ministerio Público, no pudo identificar que Aragon Consulting, empresa del imputado Conrado Pittaluga, recibiera pagos ilícitos por parte del sector estructurado de Odebrecht.

Durante el contrainterrogatorio que encabezaron los abogados de Pittaluga, Maluf vio los documentos que acusan a una empresa llamada Aragon, pero constató que no se trata de la misma institución que dirige el señalado Pittaluga.

Uno de los abogados de Pittaluga mostró directamente a Maluf los documentos elaborador por el Ministerio Público en los que se acusa a Aragon de haber manejado fondos provenientes de Odebrecht, pero el testigo reiteró por cuatro veces que ninguna empresa coincide con la que dirige Pittaluga.

A su salida del juicio, los abogados de Pittaluga expresaron que esta falta de identificación se debe “al mal trabajo” hecho por el Ministerio Público.

Pittaluga y sus abogados consideran que aunque las autoridades del Ministerio Público tenían conocimiento de este supuesto detalle errado, “decidieron mantener a Aragon dentro del expediente” sin comprobar que esos desembolsos estaban destinados a esa institución.

“El mismo testigo dijo que no todos los pagos de Odebrecht eran ilícitos y no pudo ver a Aragon en la acusación, pero el Ministerio Público se atrevió a ponerla”, expresó indignado Pittaluga y manifestó que Odebrecht hizo los pagos a otra Aragon (mismo nombre y diferente domicilio) pero no se trata de la suya.

“¿Hay algún pago hecho por Clinfield (empresa fantasma de sobornos) a Aragon Consulting?”, preguntó el abogado de Pittaluga, a lo que el testigo brasileño respondió tajante: “no”.

Y esta negación la continuó durante todos los señalamientos directos en las cuatro columnas de desembolso a otra Aragon que no es la perteneciente a Pittaluga.