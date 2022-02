(VIDEO) Terapeuta Nancy Tejeda aclara las diferencias entre orgullo personal y narcisismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La terapeuta de descodificación emocional, Nancy Tejeda, expresó que muchas veces las personas confunden el sentirse orgullosos por sus buenas acciones con el narcisismo, sin embargo, agregó que el orgullo personal no es más que conocer las fortalezas sin exagerarlas.

“Yo creo que tenemos una falsa idea con respecto al logro y sentirnos orgullosos, nos han educado para creer que no es correcto sentirnos orgullosos de nuestros logros, porque lo confundimos con narcisismo que es un patrón no sano y excesivo”, indicó, al establecer las diferencias entre estos dos conceptos.

Tejeda fue en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:10).

Añadió que poniendo distancia entre ser una persona arrogante, que las personas se sientan orgullosos es otra de las cosas que deberían enseñar en las escuelas.

“Yo creo que hay muchos paradigmas respecto al orgullo personal que debemos rediseñar, porque realmente el orgullo personal te lo da hacer las cosas de acuerdo a tus valores, vivir de acuerdo a tus propósitos de vida, de ese tipo de orgullo personal es del que hablamos y es totalmente sano”, externó.

Sostuvo que considerar el orgullo personal como algo malo, es una creencia que limita el crecimiento, y en tal sentido, aconsejó eliminar este tipo de pensamientos.

“Cuando esa creencia limitante no te ayuda a perseguir tu bienestar, tu felicidad, y tu propósito de vida, la vida te toca y te llama, pero cuando realmente esa creencia limitante de no merezco, de no pertenezco o de no puedo comienzan a aflorar debes cambiarlas”, manifestó.

De igual forma, la experta en bienestar y productividad expuso que el crecimiento personal se apalanca de los talentos y de abrazar los recursos que cada uno posee, asimismo, afirmó que por esta razón las debilidades hay que mirarlas como oportunidades de aprendizaje y “ser nobles con nosotros mismos”.

“Del diálogo que yo tengo conmigo mismo va a depender mi calidad de vida y mis relaciones, yo tengo que ver la historia que tengo sobre mi, si esas historias no me ayudan o no suman a mi bienestar o a alcanzar mis metas, entonces tengo la opción de cambiarlas, puedo revaluar”, concluyó.

