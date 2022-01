(VIDEO) Terapeuta explica por qué personas no disfrutan el camino hacia lograr sus metas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicoterapeuta y comunicadora Sonia Martínez consideró que cuando las personas no disfrutan el camino hacia cumplir sus metas es porque no son realmente propias ni llevan su esencia, sino que son objetivos de otros o que se buscan realizar solo por obtener dinero.

“Si lo que te motiva es solo el dinero no vas a ser lo perseverante, lo disciplinado que se tiene que ser, te tiene que ilusionar que vas a ganar dinero, pero tiene que haber algo mucho más llamativo internamente para hacer todo lo que se necesita”, expresó.

Martínez fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.



Sostuvo que cuando las personas se fijan una meta es importante que piensen por qué lo hicieron, ya que muchas veces son objetivos que significan una salida en un determinado momento, mas no tienen que ver mucho con lo que realmente quieren lograr.

Dijo que luego de fijada una meta, y para que la misma persona no se haga un autosabotaje, debe tener enfoque, y sobre todo, tener una visión clara de lo que quiere.

Asimismo, consideró que todas las personas hacen las cosas desde el miedo o desde el amor, y cuando las metas son decididas desde este último sentimiento es cuando la gente puede pasar mucho tiempo trabajando para lograrlas y no lo sentirán porque les agradará lo que hacen.

“Ahí es cuando nos volvemos expertos en lo que hacemos, porque es sin esfuerzo, muchas veces dicen ‘es que te tienes que esforzar, que sacrificar’, pero uno no siente que es un sacrificio”, agregó.

También, la autora de “Mujeres triunfadoras” dijo que en este tema es importante saber que el tipo de meta que la gente se plantea es directamente proporcional a la que se cree de sí misma.

“Si la meta que yo me pongo es muy pequeñita es porque yo me creo merecedor de poco o me creo con poca capacidad, y habría que ver también cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos, esto es importante”, explicó.



