(VIDEO) Terapeuta asegura la piel es órgano sexual más extenso que tiene el cuerpo humano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El terapeuta familiar José Díaz aseguró este lunes que la piel es el órgano sexual más extenso que tiene el cuerpo humano, y esto se debe, según su versión, a que a través de ella las personas pueden llegar a sentir excitación con tan solo un rose en determinados puntos del cuerpo, sin necesidad de llegar a los genitales.

“Todo el cuerpo es un órgano sexual, el órgano sexual más amplio que tenemos es la piel, es por esto que debemos aprender a tocarnos la piel, acariciarnos suavemente, y buscar los puntos débiles de la otra persona, por donde siente más”, expresó.

Díaz expresó estas declaraciones en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 08:31).

En tal sentido, resaltó la importancia del contacto físico, asegurando que las personas que no aprenden a amar a través del tacto se les dificulta que los toquen durante la intimidad. Asimismo, planteó que no disfrutar el roce físico limita la relación a una simple penetración.

“La expresión máxima del toque físico es la intimidad sexual, y esto es sumamente reconfortante, es importante que ese toque fluya de manera espontánea, sin límites, en la intimidad sexual debe tocarse el cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies”, consideró.

En ese aspecto, enfatizó que el sexo no tiene limites, al mismo tiempo en que invita a las personas a experimentar opciones distintas que les permita disfrutar aún más las experiencias sexuales.

El especialista en el tema manifestó que de acuerdo con estudios los niños que durante su formación reciben afecto son más saludables emocionalmente, desarrollan una mejor autoestima, y al convertirse en adultos se les facilita expresar amor a sus parejas, y a sus hijos, porque es algo que aprendieron durante su niñez.

“La forma de expresar amor va a depender de cómo nos criaron a nosotros, si tu ves a tus padres abrazados. Nos encontramos con mucha gente que se enamora, pero no son capaces de sentir amor, porque el instinto para sentir atracción sí lo tienen, pero no tienen esa capacidad de dar amor, porque no recibieron amor por parte de sus padres y de su entorno familiar”, subrayó.

