(VIDEO) Teoscar muestra el poder de su madero con los Marineros

EL NUEVO DIARIO, PEORIA, ARIZ.- Con un dulce golpe, Teoscar Hernández mostró exactamente por qué los Marineros lo cambiaron agresivamente al comienzo de la temporada baja y lo que aporta a una alineación que necesitaba más poder.

Hernández aplastó un jonrón masivo en su primer turno al bate durante la victoria del martes en la Liga Cactus sobre los Guardianes, bateando a 112 mph y despejando la vista del bateador en el jardín central. TrackMan no tenía la distancia, pero se podía ver a los fanáticos corriendo detrás de la pelota cerca del borde exterior del lugar, lo que significa que Hernández, quien se había perdido los dos juegos anteriores por dolor de espalda, casi abandonó el patio por completo.

