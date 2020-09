VIDEO: Teoscar jonronea y Azulejos trata de permanecer dentro de postemporada

EL NUEVO DIARIO, Filadelfia (EE.UU.).- El guardabosques dominicano Teoscar Hernández conectó jonrón de dos carreras y el abridor Taijuan Walker lanzó seis entradas para los Azulejos de Toronto, que rompieron racha de seis derrotas consecutivas con una victoria por 6-3 sobre los Filis de Filadelfia este domingo.

Pese a la derrota, los Filis (27-26) están tratando de mejorar su marca en la última semana de temporada regular para asegurar su primera plaza en la postemporada desde el 2011.

Mientras que los Azulejos (27-26) se mantuvieron en el octavo y último puesto en los playoffs de la Liga Americana.

Teoscar Hernandez swinging 3-0 to hammer one into the damn shrubs. pic.twitter.com/CnGGF6kx8m

