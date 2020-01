(VIDEO) Tenista Roger Federer sufre ante John Millman y avanza a octavos en Australia

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE.- El suizo Roger Federer llegó a estar 8-4 abajo en el súper desempate del último set pero superó en un trepidante choque al australiano John Millman por 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6 y 7-6 (8) en un partido que se alargó hasta las cuatro horas.

“Gracias a Dios hay súper desempate a diez puntos en lugar de uno normal porque si no hubiera perdido el encuentro”, agradeció el suizo tras el último duelo de la jornada.

Ambos tenistas firmaron en el último turno de la pista Rod Laver Arena el duelo más emocionante en lo que va de competición después de alternarse el timón del partido en numerosas ocasiones y no sentenciar el choque hasta el último suspiro.

An incredible end to an incredible match 💪@rogerfederer | @johnhmillman | @AustralianOpen pic.twitter.com/Ztwyz6Ee0k

