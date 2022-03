(VIDEO) ¿Te gustaría saber las diferencias entre mujeres maduras e inmaduras?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada y conferencista Krismeli Brito Padilla, sostuvo que la madurez puede estar abierta a diferentes interpretaciones, pero que en términos generales se puede decir que una mujer madura es aquella que sabe establecer prioridades y está completamente consciente de que su felicidad no depende de otros, sino que es responsable de su vida y acciones.

En tal sentido, realizó una lista de las características con las que se puede medir la madurez de una fémina de acuerdo a las actitudes que adopta en los diferentes aspectos de la vida amorosa y cotidiana.

Mientras conducía el programa “Con la Dra, Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Brito Padilla señaló que la inmadurez de una mujer sale a relucir cuando esta quiere controlar el tiempo de su pareja, en cambio, la mujer madura sabe que si el hombre es realmente suyo no hay necesidad de controlar.

Sostuvo que otra característica que denota inmadurez es la monopolización del tiempo de los demás, tras agregar que a diferencia de esto, la madurez es notoria cuando la fémina se da cuenta de que un poco de espacio hace del tiempo justo algo más especial.

En ese contexto, argumentó que la mujer inmadura no perdona, porque tiene miedo a la soledad y se refugia en sus sentimientos para castigarse, no obstante, dijo que la mujer madura no guarda rencores y solo utiliza el tiempo para su crecimiento personal.

Comentó que la mujer es inmadura, porque es lastimada hacen que todos los hombre paguen por eso, en cambio, planteó que las mujeres maduras están conscientes de que solamente fue una experiencia y que no todos los hombres son iguales.

“Las inmaduras se enamoran y persiguen sin descanso, fuñen y hostigan a los hombres, mientras que la mujer madura sabe que algunas veces el que tú amas te amará y otras veces no, por eso continúan su camino con la frente en alto, pero sobre todo, sin guardar rencor”, subrayó.

Puntualizó que la madurez de una fémina hace que el hombre quiera regresar a su casa y que este sea su lugar favorito en el mundo, en cambio cuando no lo es, ella es quien presiona para que vuelva, que su pareja regrese.

