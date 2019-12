(VIDEO) TC se reserva para fondo fusión o no expedientes declarados en estado de fallo y relacionados al proceso electoral

View this post on Instagram

artículos de Ley Partidos y Régimen Electoral EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara concedió este lunes tres días laborables a la Junta Central Electoral (JCE), a fin de que pueda presentar sus escritos sobre las acciones directas de inconstitucionalidad sometidas contra el artículo 49 de la Ley de Partidos y el 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do