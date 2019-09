(VIDEO): Taxista de Uber denuncia fue despojado de su vehículo cuando pretendía realizar un servicio en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. –Un taxista perteneciente a la compañía Uber denunció que fue despojado de su vehículo tras ser solicitado para realizar un servicio, en un hecho ocurrido en La Ceibita en Santiago.

El joven identificado como Luis Enrique García Ulloa, explicó que recibió una llamada para hacer una carrera por fuera de la compañía Uber, al tiempo que explico que cuando llego al lugar fue secuestrado por un individuo a punta de pistola.

“Cuando llegue al lugar, el tipo llego en un motor me amenao con una pistola, me la puso en la cabeza, me amarró me quito el celular y el carro y me dejo tirado en cerca”, manifestó.

Agregó, que el asaltante también le quito una indeterminada cantidad de dinero.

