(VIDEO) Tatum lidera triunfo de Celtics ante los diezmados Raptors

EL NUEVO DIARIO, BOSTON, EE.UU.- El ala-pívot All-Star Jayson Tatum consiguió un doble-doble de 27 puntos con 12 rebotes y los Celtics de Boston se impusieron por 132-125 a los diezmados Raptors de Toronto, que siguieron bajo la dirección del asistente, el italiano Sergio Scariolo, como entrenador interino, informaron este viernes medios deportivos.

El escolta Jaylen Brown, también seleccionado para el Partido de las Estrellas del domingo, en Atlanta, aportó 21 puntos y siete rebotes, mientras que el base Kemba Walker llegó a los 15 tantos y los Celtics (19-17) ganaron el cuarto partido consecutivo después de haber perdido tres seguidos.

Los Raptors llegaron al TD Garden de Boston con las bajas de los titulares, el ala-pívot camerunés Pascal Siakam, el escolta Fred VanVleet y el alero inglés OG Anunoby, junto con Malachi Flynn y Patrick McCaw mientras permanecían en los protocolos de salud y seguridad de la covid-19 de la NBA.

"Must be nice to be that good."

Tatum: 27 PTS, 12 REB, @celtics W pic.twitter.com/YG4h0yhGtD

— NBA (@NBA) March 5, 2021