VIDEO: Tatis Jr. llegó a 20 jonrones, primero en la Liga Nacional

EL NUEVO DIARIO, DENVER – El dominicano Fernando Tatis Jr. se convirtió este martes en Colorado en el primer jugador de la Liga Nacional en llegar a 20 jonrones, sacando un bambinazo por la banda contraria del Coors Field ante el primer pitcheo que le hizo el derecho de los Rockies, Chi Chi González.

Con 20 cañonazos, Tatis está sólo por detrás de su compatriota Vladimir Guerrero Jr. (22) entre todos los ligamayoristas. Tatis también está empatado en el liderato de bases robadas con 13. Buscando los títulos de vuelacercas y estafadas, Tatis está detrás de un logro bien exclusivo. Ningún jugador ha liderado a su liga en ambas categorías desde que Chuck Klein lo hizo para los Filis en 1932.

Tatis conectó una recta a 92.8 mph que salió de su bate a 104.5 mph y viajó una distancia proyectada de 431 pies hasta el bullpen de los Padres, de acuerdo con Statcast. Fue el segundo jonrón más largo a la banda contraria en las Grandes Ligas esta temporada, sólo por detrás de uno de 432 pies de Andrew Vaughn de los Medias Blancas.

First pitch to Fernando’s gone in a flash.#HungryForMore pic.twitter.com/u0mhIhRQZe

— San Diego Padres (@Padres) June 16, 2021