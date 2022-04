(Video) Tasa cero incluye nuevo párrafo para filtrar productos importados y despierta cuestionamientos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El pasado miércoles el ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicó que una comisión de importación filtrará los productos agrícolas que se importarán con tasa cero, para solo traer al país lo que se necesita y no lo que está en abundancia, a raíz de esto el economista Domingo Jiménez se cuestionó la razón de ser del aprobado proyecto de ley.

“Con esta declaración del ministro de Agricultura que dice que una comisión va manejara cuotas de importación y que algunos productos finalmente no se van a importar con esta Ley; entonces uno no entiende el objetivo final de esta Ley, lo que uno puede discernir de esto es que se puede prestar a situaciones que pueden generar algún conflicto de interés y cualquier persona que tenga influencia salga más beneficiado que otros”, expresó.

El párrafo agregado busca eliminar una serie de productos contemplados dentro listado orinal del proyecto de ley, expone que la comisión podrá limitar con topes la importación de los rubros y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso, poniendo una cuota de importación previo a la aplicación de la tasa cero.

Mientras conducía Junto al economista Richard Medina en el programa “Agenda Ciudadana” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, que tantos cambios generan “un ruido perjudicial para el Gobierno, porque invita a la distinción y al final usted no sabe para que se aprobó este proyecto”

De igual forma citó que le gustaría hacer un llamado de atención a raíz estas declaraciones del ministro de Agricultura, tras afirmar que este aprobó con la intención de que los importadores tengan una ventaja de no pagar arancel para que estos productos lleguen más baratos a los consumidores, sin tomar en cuenta si el mismo protege o no a los productores o no o si realmente tiene algún impacto en la inflación.

Es bueno resaltar que el proyecto de ley que grava con tasa cero a la importación de productos de consumo local de manera temporal, no es la primera vez que capta la atención de figuras de la vida nacional, quienes a favor y en contra han expresado sus puntos de vista sobre el mismo.

