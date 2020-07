VÍDEO: Tanaka se recupera de golpe en la cabeza tras ser dado de alta hospitalaria

EL NUEVO DIARIO, Nueva York.- El lanzador japonés de los Yanquis de Nueva York, Masahiro Tanaka, se encuentra en buenas condiciones después de haber recibido un golpe en la cabeza, una línea de su compañero de equipo, el jardinero Giancarlo Stanton, durante los entrenamientos.

“Masahiro tuvo síntomas similares a los de una conmoción cerebral que se han ido disipado. Pasó por varias pruebas en el hospital, y todo salió bien”, declaró el piloto de los Yanquis, Aaron Boone.

Agregó que al lanzador “le hicieron una tomografía computarizada, que resultó negativa”.

El piloto indicó que Tanaka sigue ingresado, y que estará aproximadamente un par de horas más sólo para estar seguros, pero el equipo espera que lo den de alta esta misma noche.

Después de que Boone se dirigió a los medios de comunicación al final del entrenamiento, los Yanquis emitieron un comunicado que decía que Tanaka había sido dada de alta del hospital.

Tanaka publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que dice que “aprecio todo el apoyo. Lo siento (el dolor) un poco en este momento, pero estoy bien. ¡Voy a tratar de volver al montículo lo antes posible! Gracias de nuevo a todos por sus palabras de aliento!”.

I appreciate all the support. I feel it a bit right now, but I’m all good. Going to try to get back on the mound ASAP! Thanks again for all the encouraging words!

