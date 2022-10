VIDEO: Tablazo de Realmuto en la décima da el primer triunfo a Filis en la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, HOPUSTON. J.T. Realmuto disparó un jonrón en el décimo episodio y los Filis de Filadelfia vencieron este viernes 5-6 en entradas extras a los Astros de Houston en el primer partido de la Serie Mundial.

Realmuto remolcó tres carreras y anotó una para ser el principal ente ofensivo de los Filis, que conquistaron su primera victoria en la Serie Mundial desde el 2 de noviembre del año 2009, para tomar la delantera (1-0) en la disputa del título de campeón de Grandes Ligas, que se juega al mejor de siete encuentros.

Justin Verlander nuevamente volvió a fallar en la Serie Mundial y este viernes fue atacado con cinco carreras en cinco entradas, en las que registró cinco ponches.

El veterano lanzador de 39 años, quien no logró preservar una ventaja de cinco carreras, saliendo del juego sin decisión, ahora tiene marca de 0-6 con en ocho aperturas en el “Clásico de Otoño”.

El abridor de los Filis, Aaron Nola, también quedó a deber con su equipo, al permitir cinco vueltas en apenas 4.1 episodios de labor, en los que ponchó a cinco bateadores.

Kyle Tucker envió la pelota por encima de la pared en sus dos primeras apariciones al bate, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los Astros en conectar múltiples jonrones en un partido de la Serie Mundial.

JT Realmuto gives the Phillies (+140 ML) the lead in the 10th with a solo homer 😱

Realmuto was +475 to hit a HR tonightpic.twitter.com/HYXFbZctdh

— BetMGM 🦁 (@BetMGM) October 29, 2022