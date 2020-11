(VIDEO) Surun Hernández dice presidente SCJ debe ser destituido por abusar de jueces y servidores judiciales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, manifestó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, debe ser destituido de ese tribunal al considerar que este abusa de los jueces y servidores judiciales, faltas graves en el desempeño de sus funciones, además de indicar que este viola una sentencia que dictamina la apertura de los tribunales en el país.

“En el caso particular nosotros le pedimos Consejo Nacional de la Magistratura la suspensión del presidente de la Suprema, por las faltas graves que está cometiendo”, expresó Surun Hernández.

El presidente del CARD emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario Am, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir de la hora 1:00:50).

Surun Hernández dijo que la destitución de Henry Molina debe hacerse no solo por el desacato o por la situación de fusiones, sino por las faltas graves en el desempeño de sus funciones, asegurando que este abusa de jueces y servidores judiciales, por lo cual manifiesta que continuarán su lucha hasta las últimas consecuencias.

“Por eso nosotros hemos apoderado a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia, al Senado de la República, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal Constitucional, a los tribunales de jurisdicción administrativa para que intervengan, porque repito, la única solución posible es la destitución de Luis Henry Molina”, agregó.

Igualmente, indicó que no se deben dejar confundir por la campaña mediática y engañosa que asegura hace el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de quien dice violenta una sentencia de que los tribunales están abiertos porque simplemente hay audiencias presenciales.

Surun Hernández expresó que desde hace diez meses el consejo del Poder Judicial de manera ilegal e inconstitucional ha instaurado un cierre virtual de todas las actividades judiciales, lo cual dice obliga a los usuarios a utilizar los mal llamados procesos virtuales.

“Esto no es un problema único y exclusivamente de los abogados, es un problema de la República Dominicana, que en estos momentos no tiene acceso a la Justicia, no hay en el país un solo tribunal abierto”, aseveró el jurista.

“Señores, los tribunales están conformados por un departamento secretarial donde se realizan entre un 60 y un 95% de todo el trabajo judicial en la República Dominicana”, indicó.

“Nosotros como institución desde hace cinco o siete meses estamos protestando y exigiendo no la apertura de los tribunales, sino el cumplimiento de la ley, el respeto a la Constitución, a la tutela judicial en favor de todos”, puntualizó.

Asimismo, dijo que el consejo del Poder Judicial en la persona de su presidente, ha arreciado el desmantelamiento del sistema.

“Ojo, más del 50% del personal secretarial ha sido desvinculado o ha renunciado, una gran parte de las salas de audiencia han sido desmantelada a nivel nacional, como es el caso de la provincia Santo Domingo, donde la Corte Civil, el departamento judicial más grande del país no tiene sala de audiencia, porque fue desmantelado”, agregó el abogado.

En ese orden, indicó que “estamos hablando ante la amenaza más grave que el sistema de justicia en la República Dominicana haya estado atravesando en toda su historia, de la tentativa de un sector de controlar absolutamente todo lo que pasa en la justicia, y eso no lo podemos permitir”, enfatizó Surun Hernández.