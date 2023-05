(VIDEO) Surún Hernández afirma Gobierno se ha esforzado en “controlar” a su imagen y voluntad sistema de justicia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, aseguró este martes que el actual Gobierno se ha caracterizado por esforzarse en concentrar y controlar a su imagen y voluntad el sistema de justicia.

Dijo que el Gobierno ha controlado el sistema de justicia al asfixiarlo desde el punto de vista financiero y al tratar de quitarle atribuciones para concentrarlas en función de sus intereses políticos.

“Estamos en presencia de un Gobierno inclusive que pretende abrogarse las atribuciones del Defensor del Pueblo, en un contrasentido a lo que se dijo en campaña, porque a este país se le prometió: Primero, respetar la Ley 194-04 porque fue un compromiso de nación y en segundo, lugar garantizar una justicia independiente, que es todo lo contrario”, expresó.

El abogado fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio en el que puntualizó que sin la falta de recursos se hace imposible que la República Dominicana tenga una justicia eficiente.

(Ver programa).

Sostuvo, además, que el actual presidente de la República, lejos de garantizar lo que sería la independencia financiera del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sometido un “ilegal e inconstitucional” Ministerio de Justicia que va a aumentar los gastos del Estado.

“Va a aumentar los gastos del Estado no en jueces, no en cárceles, no en fiscales, sino en burocracia y botellas con un Ministerio de Justicia que va a controlar por completo los exámenes; imagínese los exámenes periciales de drogas, golpes y heridas manejados por activistas políticos, sobre la mentira y la falsedad de que hay que quitárselo a la Procuraduría”, dijo.

En ese sentido, indicó que el próximo 6 de junio realizarán una marcha que iniciará en la sede central del Colegio de Abogados y terminará frente al Palacio Nacional, en reclamo de una justicia garantista para todos desde el punto de vista procesal.

“Nosotros estamos apoderando mediante un amparo de cumplimiento y un amparo preventivo contra el presidente de la República, contra la Procuraduría General de la República y contra el Poder Judicial, a los fines que se respete la ley 194-04”, añadió.

Relacionado