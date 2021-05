(VIDEO) Surun dice hasta que presidente SCJ no renuncie acusados de corrupción no recibirán castigo ejemplar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, dijo este miércoles que mientras la Suprema Corte de Justicia esté presidida por el magistrado Henry Molina, el cual aseguró, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las personas acusadas de actos de corrupción en el pasado gobierno, no recibirán un castigo ejemplar por sus actos.

Aseguró, que como Molina está comprometido con el pasado gobierno, al final del juicio, los encartados solo recibirán una sentencia de descargo.

“Hasta tanto no se despolitice la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no hay forma posible que se condene a la cúpula corrupta del pasado gobierno, con quienes existe un compromiso de protección que les garantiza, que una vez apresados y sometidos, serán indefectiblemente descargados, ya sea mediante sentencias incidentales de exclusión probatoria, o mediante sentencias donde se les declare no culpables del robo que efectuaron durante el pasado reciente”, precisó Surum.

Añadió además que hasta que no exista una justicia independiente, la posibilidad de que se administre y se castigue de forma ejemplar a los acusados de actos de corrupción será nula.

Asimismo, solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura intervenir la Suprema Corte de Justicia debido a las medidas dictatorias de Henry Molina, “que mantienen en estado de cierre el sistema de justicia del país y que por consiguiente provocará un deterioro progresivo”.

Relacionado