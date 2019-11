(VIDEO) Sur Futuro y Ministerio de la Juventud afirman trabajarán en favor de los jóvenes de comunidades vulnerables

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Sur Futuro (@surfuturord) y el Ministerio de la Juventud (@juventudrd), firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de desarrollar acciones en favor de los niños/as, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo en barrios y comunidades vulnerables del país. Con el convenio ambas entidades acuerdan trabajar articulados como actores públicos, privados y comunitarios para contribuir a romper el círculo intergeneracional de la pobreza, indica un comunicado conjunto. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do