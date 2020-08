(VIDEO) Supuestos empleados de Obras Públicas bloquean calles exigiendo salarios atrasados

View this post on Instagram

Supuestos de Ministerio de Obras Pública (@mopcrd), realizan este miércoles una manifestación en demanda del pago de cuatro meses de salario. “No aguantamos cuatro meses sin cobrar”, reza la manifestación. Los jornaleros aseguran les prometieron el pago por sus labores y aún no lo reciben, al tiempo que afirman deben llevar comida a sus casas. #elnuevodiariord