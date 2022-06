(VIDEO) Supuestos empleados ASDE dan golpiza a envejeciente por tirar basura en la calle

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Supuestos empleados del Ayuntamiento Santo Domingo Este, propinaron una golpiza a un envejeciente, la noche de este viernes, alegadamente porque este arroja la basura a la calle.

La acción fue captada en un video, donde se observa cómo dos hombres golpean a otro de avanzada edad, mientras le vociferan palabras obscenas y le repiten varias veces que no tire basura.

“No me tire basura, no me tire basura, que la estamos recogiendo todos los días”, se le escucha decir a uno de los agresores.

En la fílmica también se ve el momento en que un hombre se acerca al lugar y le propinan un golpe para que se vaya.

Conape trabaja el caso

Por la acción, el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes se pronunció, el cual dijo que ya se encuentra trabajando para resolver la “vergonzosa situación” en perjuicio del adulto mayor.

Ya estamos trabajando con esta vergonzosa situación, en perjuicio del adulto mayor — Consejo Nacional de la Persona Envejeciente🇩🇴 (@CONAPERD) June 11, 2022

