(VIDEO) Supuesto cabo lleva 17 días preso por incumplir sus servicios mientras estaba ingresado en hospital

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO NORTE.– Un supuesto cabo del Ejército Nacional denunció este lunes que fue apresado injustamente por sus superiores por incumplir a sus servicios militares por encontrarse ingresado en un centro de salud por problemas pulmonares.

El denunciante, Duani Reinaldo Peña Cuevas, explicó en un video que luego de pasar dos días recluido en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas por problemas pulmonares, el teniente coronel Guevara, jefe de la brigada Apoyo y Servicio, procedió a encerrarlo por 30 días en la Cárcel de Transportación Apoyo y Servicio en Villa Mella, municipio santo Domingo Norte, acusándolo de faltar a sus labores.

“Él me dijo que no le importa mi salud, que me muera que yo no soy familia de él, aún yo explicándole la situación, que a él no le importa que yo me muera en el servicio” relató el hombre.

Peña Cuevas, quien lleva 17 días encerrado, dijo que padece de un problema pulmonar y que el oficial Guevara tiene conocimiento de eso.

Señaló, que es padre de dos hijos y que fue castigado de manera arbitraria, alegando que en esa prisión se cometen muchos abusos contra los guardias.

