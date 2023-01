(VIDEO) Supuesto amigo le entra a puñaladas a hombre en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- A puñaladas limpias le entró un supuesto amigo a un joven residente en Villa González, Santiago, el pasado 25 de diciembre, luego de que ambos salieran a tomarse unos tragos por motivo de las festividades navideñas.

El acuchillado es Luis Alejandro Martínez Almonte. Este denunció que sin medir palabras, su enllave Jonathan Álvarez Castro lo apuñaló por la espalda sin justificación alguna, cuando salieron de su casa para la casa de otro amigo.

“Eso fue un muchacho que somos como hermanos, andábamos juntos bebiendo, me tiró la primera puñalada por detrás y yo me fui de boca y no supe más de mí”, expresó.

Martínez Almonte aseguró que desconoce las razones del hecho ya que nunca tuvo problema con el agresor.

“Nunca le he hecho na’, siempre compartíamos juntos, hasta vivíamos juntos todos en una misma casa”, precisó.

El joven pide ayuda a las autoridades para que sometan a la justicia a Álvarez Castro ya que, no conforme con agredir a su amigo, también está amenazando de muerte a sus familiares.

Negó una y otra vez que tuviera algún roce o problema con el agresor.-

