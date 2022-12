(VIDEO) Supuesta víctima de banda 30/30 narra cómo operan en Los Alcarrizos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un joven llamado Yhonfer Berigüete Romero, quien dijo fue torturado por error por miembros de la banda 30/30 o “Los Papo Trenzas”, narró cómo supuestamente operan esos delincuentes en Los Alcarrizos.

Entrevistado en varios medios locales, Berigüete Romero explicó la misma versión, que los malhechores liderados por Jeffry Bienvenido Rosa Ferreras, alias Jeffry Trenzas o Jeffry el inválido, se dedican a quitar motores, a cobrar un peaje a las bancas y colmados, al narcotráfico y al sicariato en el citado municipio.

“Papo Trenza está muy caliente en Los Alcarrizos, el agarró y salió de Los Alcarrizos y dejó a cargo al hermano, que es Jeffry, y entonces de ahí para acá, Jeffry cogió el poder del sector Las Mercedes y está haciendo allá lo que él quiere con ese sector”, apuntó en una entrevista para CDN.

Dijo que esa banda cuenta con más de 40 personas y que los residentes de la zona le tienen miedo. “Ellos le tienen terror porque ellos le están cobrando peaje a las bancas, a los motoristas, tan quitando los motores, para devolverlo le quitan 15 mil pesos”, especificó.

Torturado por error

Berigüete Romero también ofreció los detalles de la tortura que vivió por error a mano de los integrantes de la referida banda y que quedó captado en un video que se hizo viral en las redes sociales este año y por lo que dos hombres están detenidos.

El denunciante señaló que se encontraba en asunto familiar en donde se construirá el elevado de Los Alcarrizos, cuando fue perseguido y capturado por los encartados que los confundieron con un tal Brayan, lo llevaron a una casa en la calles 14, donde le derritieron encima dos galones de plásticos. Allí, al notar que no era a quien buscaban continuaron con la tortura presionándolo para que dijera dónde encontrar a la persona con la que lo confundieron.

“Yo aguante lo más que pude, con solo pensar ya a mi me van a matar, no voy a poder salir de aquí, yo siento que la mente me bloqueó el dolor físico”, indicó al ser preguntado sobre cómo soportó lo que le hicieron.

Agregó que en un momento de su tortura, uno de los agresores recibió una video llamada de un tal Ronand desde la cárcel La Víctoria, quien preguntó porqué no le habían cortado los dedos de la manos y baleado los pies.

Las declaraciones de Berigüete Romero, surgen luego que la noche del martes, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) mataran a cinco personas involucradas a la ya mencionada banda.

Las fallecidos fueron identificados como el cabo policial Adrian Antonio Rodríguez Torres, el raso Stiven Betances Lachapelle, los civiles Erick Ramón Pérez Germán (El Mello y/o La Braza), Jeffry Bienvenido Rosa Ferreras (Jeffry Trenzas) y Mileisy La Pólvora.

Un cuarto civil murió baleado por la seguridad del hospital Vinicio Calventi, cuando acudió allí para enterarse sobre la condición de salud de sus compañeros y supuestamente intentó agredir a uno de los custodios.*

Relacionado