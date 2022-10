(VIDEO) Suprema deja en estado de fallo extradición de reclamado por EE.UU vinculado a Falcón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dejaron en estado de fallo la decisión de solicitud de extradición de parte de Estados Unidos contra Osiris Medina Díaz, vinculado al caso ‘Falcón’, pero no acusado.

Medina Díaz está siendo reclamado por ese país para que enfrente los cargos de narcotráfico que se le imputan, por tanto, los magistrados se reservaron el fallo sin agendar fecha.

Las autoridades extranjeras aseguran tener suficientes pruebas que incriminan al acusado como grabaciones, conversaciones y testimonios, para demostrar su responsabilidad penal.

Delitos

Al requerido se le acusa de delito de tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo a las autoridades, actuó como coordinador para ejecutar acciones del narcotráfico en Puerto Rico.

Asimismo, lo señalan como presunto importador de cocaína, indicando que formaba parte de una asociación internacional criminal.

La abogada representante de Estados Unidos, aseguró que se transportó más de 900 kilogramos de cocaína por vía terrestre y marina.

La defensa del imputado, compuesta por Juan Hirohito Reyes, pidió al tribunal el cese de la prisión preventiva, la devolución de sus bienes y que rechace la solicitud de extradición.

“No existen motivos probatorios que muestren la vinculación de nuestro representado a los hechos que en el día de hoy se le están imputando, por eso pedimos el cese de toda la medida de coerción, con la liberación inmediata”, consideró.

Insistió en la solicitud de que devuelvan los inmuebles y documentos incautados durante la investigación.

Mientras que el imputado, al tribunal otorgarle un turno para defenderse, negó todos los cargos que se le imputan, alegando que el Ministerio Público quería que fuera testigo en el narcocaso ‘Falcón’, pero que se negó por no tener ninguna vinculación con el mismo.

Medina Díaz añadió que estuvo cumpliendo prisión en la cárcel de La Victoria, por un periodo de siete meses, luego la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, le varió la medida por presentación periódica.

“Yo iba todos los meses al tribunal de la Charles a firmar, un día estoy en una finca me apresan dizque porque estoy prófugo, algo ilógico, me incautaron todos mis bienes, he trabajado desde que tengo 18 años junto a mi difunta esposa y me han tratado como un delincuente”, manifestó.

El reclamado afirmó que su detención “no tiene ningún sentido”, porque va a demostrar que es inocente. Rechazó con insistencia la solicitud de extradición.

“En el 2017 yo fui a la embajada americana a buscar visa, tenía un expediente que me había hecho el órgano persecutor, mi pasaporte lo tienen ellos todavía, luego en el 2018 vuelvo y me acusa de una supuesta droga, tienen una persecución en mi contra”, explicó el acusado.

