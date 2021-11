(VIDEO) Suplidores de Internet piden apoyo a autoridades para reducir burocracia en regulación del sector

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Melvin Olmos y Roberto Rodríguez, representantes de la Asociación Dominicana de Suplidores de Internet (Adosinet), pidieron este miércoles a las autoridades dominicanas que brinden más apoyo a ese sector y reduzcan la burocracia para que sus colegas emprendedores puedan ser regulados, indicando que con su labor conectan a las familias dominicanas y llevan el servicio a donde las grandes compañías no llegan.

“Lejos de tener un apoyo tipo financiero o de promoción por las autoridades, estamos recibiendo prácticamente algunos obstáculos burocráticos para completar eso, le estamos solicitando a Indotel que podamos crear una mesa de diálogo, donde podamos hacer un plan nacional de regulación”, expresó Melvin Olmos, presidente de Adosinet.

Los empresarios emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Olmos manifestó que son una asociación de microempresarios que está llevando conectividad principalmente a lugares que no representan una oportunidad de negocio para las grandes empresas, y criticó que estén teniendo limitantes a la hora de buscar ser regulados.

“Son comunidades pequeñas donde existen aquellas personas con menor poder adquisitivo, donde no pueden contratar un servicio de internet no solamente por su tema económico, sino porque no existe otra compañía de esas grandes, y nosotros de manera simple y con eficiencia estamos llevando internet democratizando el acceso a la información”, expuso Olmos.

Por su parte, el encargado de comunicación de la asociación, Roberto Rodríguez, alegó que todos los microempresarios suplidores de internet que han podido formalizarse cotizan en la TSS y contribuyen a la economía dominicana, y además, cuentan con empleados directos que también impactan en la economía nacional.

En ese sentido, Rodríguez pidió a las autoridades brindar más apoyo al sector, y asimismo, solicitaron a Indotel que el tiempo de espera para regular a nuevas empresas no sea tan largo, porque según indicó, tienen colegas que tienen tres años esperando ser regulados.

“Que el tiempo de burocracia no sea tan largo, según la regla es de dos a tres meses, pero hay muchos compañeros que tienen dos y tres años esperando el permiso especial por parte de Indotel”, expusó Rodríguez.

Denuncias

El presidente de Asonet refirió que en el pasado se realizaron algunas denuncias, en las que los acusaba de revender el servicio de grandes telefónicas, lo que dijo no es una verdad completa porque no todos realizaban esa práctica.

A su vez, Olmos aclaró que eso es algo del pasado porque luego de que las grandes compañías denunciaron y aplicaron algunos correctivos, muchas empresas aún siguen funcionando porque demostraron su legalidad con relación a la reventa de internet.

