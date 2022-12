(VIDEO) Suiza consigue empatar al borde del descanso (2-2)

EL NUEVO DIARIO, DOHA.- Con un gol al borde del descanso de Breel Embolo, Suiza logró alcanzar el intermedio con empate (2-2) después de que Serbia remontara y se situara con ventaja, en el duelo decisivo de la tercera jornada del Grupo G de Qatar 2022 que se disputa en el Estadio 974 de Doha.

La clasificación está en juego en el encuentro. Por eso, las ocasiones de gol se multiplicaron. A los veinte minutos Xherdan Shaqiri adelantó a Suiza pero siete después Aleksandar Mitrovic consiguió igualar.

Fue en el 35 cuando Dusan Vlahovic puso por delante al conjunto balcánico pero en una de las últimas acciones de la primera parte Breel Embolo estableció el empate con el que se llegó al descanso.

Breel Embolo ties the game up, 2-2 for Switzerland with a GOAL at the 44th min mark. #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCup #SUI pic.twitter.com/7IzDZfhyyl

— Get Your Game On (@GetYourGameOnP) December 2, 2022