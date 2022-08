(VIDEO) Sugieren se prohíba dar leche de fórmula a neonatos en los hospitales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y analista político Luís Ramírez, sugirió al Ministerio de Salud Pública prohibir el uso de leche fórmula como primer alimento para los recién nacidos en los hospitales e incentivar de esta forma, que la leche materna sea el primer nutriente que ingieran los neonatos.

“El Ministerio de Salud Pública con la autoridad que le corresponde, prohíba que las empresas que vende fórmulas para los bebes, regalen formulas a las clínicas y a los hospitales para que desde que nace un niño, antes de ponerle la boca en el pezón de la madre ya le estén dando un biberón, para ya condicionarlo y mal acostumbrarlo”, emitió.

En el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez sostuvo que la mayoría de los niños en la República Dominicana “se estrenan con una fórmula en las clínicas, bajo el pretexto de que la madre está operada, que lo tienen en una salita y no pueden mover, eso es clásico”

“Yo tuve la experiencia en un hospital de Puerto Rico y vi como a las madres a determinada hora, tenían que caminar por su pasillo e ir a lactar a sus recién nacidos, no le daban formulas tenían que ir las madres y bueno la que no tenía leche, no tenía leche, pero la primera fase era el intento”, narró.

Dentro de la Semana Mundial de Lactancia Materna, el comunicador abogó por que en la República Dominicana se empiece a trabajar para superar las trabas que tiene la lactancia en el país y que fueron señaladas por el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (UNICEF).

“Debemos concientizar a las madres de que la lactancia de que la lactancia materna o solamente te ahorra dinero, probablemente eso es lo de menos, el tema fundamental y principal es que resuelve muchos problemas de salud, porque los niños que están siendo lactados no tiene situaciones de salud en el periodo donde se están lactando”, emitió.

Enfatizó que la leche materna viene cargada de una cantidad de vitaminas y de anticuerpos que tienen la intención de proteger la salud de los infantes.

“Ojalá que la gente se concientice sobre esto que no es un problema de Estado, sino que tú tengas el nivel de conciencia para entender que la lactancia materna, es lo que le da real fortaleza a tu hijo”, externó.

