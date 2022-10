(VIDEO) Sugieren crear en RD “etiqueta arcoíris” que alerte de contenido homosexual en plataformas entretenimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Julio Samuel Sierra reconoció que las personas tienen derecho a llevar la bandera de preferencia sexual que deseen; sin embargo, agregó que los padres deberían tener la facultad de elegir proteger a sus hijos del contenido homosexual.

“Yo también tengo derecho a no estar expuesto a ese contenido y yo tengo derecho a que mijos menores de edad, porque a eso me refiero a que el menor de edad cuyos padres no estén de acuerdo con la agenda LGBT también tienen derecho a ser protegidos de ese contenido”, emitió

Sierra aclaró en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por El Nuevo Diario TV, que sus declaraciones no tienen como propósito censurar a ningún hogar del mundo, porque entiende que los padres que aceptan la agenda LGBT pueden exponer a sus hijos, pero los que no, deberían tener la opción de elegir.

(Ver programa).

En ese sentido, sugirió la creación de la etiqueta “arcoíris” que permitiría a los padres identificar en las plataformas de entretenimiento cuál contenido posee elementos que hacen referencia a las orientaciones sexuales.

“Aquí debería existir la etiqueta arcoíris, esta etiqueta consiste en que todo padre dominicano tiene derecho a saber de antemano cuando un contenido multimedia de la comunidad, esto no es censura, esto no divide, esto establece”, indicó.

Precisó que esta medida da prerrogativas “a los padres conservadores que no deseamos estar expuestos a este contenido, porque así como la comunidad tiene su derecho, nosotros también tenemos el nuestro a no ser expuestos a ese contenido”.

“¿Nosotros por qué no podemos ser el país vanguardia que emita la etiqueta arcoíris?. No es justo que usted vaya al cine con sus niños y usted no esté de acuerdo con ese contenido y las películas no te lo avisan, no dicen, no te informan. Usted va inocentemente con sus niños de repente se encuentra con una escena homosexual”, comentó.

En ese orden, “señaló que las películas, la música video juegos e incluso literatura” que poseen contenido homosexual deberían alertar a los progenitores incluyendo esta etiqueta en su portada.

Recalcó que, “usted tiene derecho a llevar la preferencia, la bandera de preferencia sexual que usted prefiera, usted tiene ese derecho y está consagrado de igualdad de condiciones y derecho. Usted tiene derecho a casarse, en este país no, pero en otros países usted tiene derecho a casarse con quien quiera y yo soy de los que aboga porque tengan sus derechos, jamás me opondría al matrimonio entre dos personas del mismo sexo”.

Relacionado