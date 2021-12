(VIDEO) Sugieren al presidente Abinader sopesar bien nueva designación en Juventud; dicen debe ser por méritos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García sostuvo que las dos designaciones del titular del Ministerio de la Juventud que se han realizado durante esta gestión han sido erráticas y consideró que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que sopesar muy bien el próximo nombramiento y hacerlo por méritos, no por trabajo político.

“Yo entiendo que en el PRM debe haber muchos jóvenes valiosos que puedan ocupar esa posición, el presidente Abinader tiene que designar por mérito esa posición, por capacidades y no porque sea del equipo de fulanito o de fulanita porque en la política esas cosas empiezan a corromperlo todo”, manifestó.

El comunicador se expresó de esa manera tras comentar sobre la destitución ayer lunes de la ministra de la juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, quien está bajo investigación por presuntos actos de irregularidades.

García emitió sus comentarios mientras conducía el programa “El Nuevo Diario en la Noche” junto a la comunicadora Priyanka Rodríguez, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Para García lo que ha estado pasando en el Ministerio de la Juventud es que se ha designado a las personas por su trabajo político y no por sus capacidades, lo que consideró como algo muy peligroso.

“Ojalá la próxima designación del Ministerio de la Juventud sea una persona que tenga muy claro que debe elaborar políticas públicas que vayan en beneficio de la juventud porque lo que ha estado pasando hasta ahora es que el Ministerio solo funciona para entregar un premio cada año y la Ley de Juventud no se creo para eso”, agregó.

Por su parte, la comunicadora Priyanka Rodríguez, estuvo de acuerdo con García al expresar que en el país hay un problema grave, ya que muchas posiciones de toma de decisiones están en manos de personas por amiguísimo político, principalmente en el Estado.

En ese sentido, Rodríguez consideró que esa es una de las razones por las que en el Estado se destruye tanto la imagen de las instituciones, indicando que muchas veces las personas que llegan a ellas no tienen ningún tipo de mérito.

“Muchos de ellos no tienen ningún tipo de capacidad y no me refiero a este Gobierno en específico, aunque lamentablemente ahora mismo tenemos algunas instituciones que se están yendo al piso, y es penoso”, expresó Rodríguez.

