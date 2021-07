(VIDEO) Sugieren al Gobierno dominicano incluir enseñanza de creole en escuelas y universidades 

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comentarista automotriz Keven Rodríguez sostuvo que es de suma importancia que los dominicanos aprendan el idioma creole o criollo haitiano y sugirió al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación, Roberto Fulcar, incluir dicha lengua en los programas de estudio de educación básica, media y superior de la República Dominicana.

“El idioma creole ya debe ser parte del pénsum en la universidad y de las materias en el colegio, dado el caso de que en cualquier escenario que nosotros nos veamos, ¡Dios nos guarde y nos libre!, nosotros podamos entender y responder”, indicó.

Rodríguez emitió sus planteamientos mientras conducía el programa “Con el Tanque Full”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 36:49).

Rodríguez precisó que el Gobierno debe actuar “con inteligencia” y ordenar que en todo el sistema educativo dominicano se imparta el idioma haitiano de la misma manera en que actualmente se enseña inglés y francés.

Declaró que el pueblo dominicano debe interesarse por aprender al menos el nivel básico del creole, teniendo en cuenta que Haití y República Dominicana comparten una misma isla.

“Yo entiendo que eso no pesa, lo que nos puede pesar en un futuro es no haber aprendido el idioma creole, y espero en Dios que algún día no nos pese”, reiteró.

Relacionado