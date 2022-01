(VIDEO) Sugieren a personas declarar ante aseguradoras modificaciones realizadas a los vehículos

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y experto en seguros Félix Correa aconsejó a las personas declarar ante las aseguradoras cualquier modificación realizada a sus vehículos, tras asegurar que luego de cualquier accidente estas solo cubren las piezas que fueron declaradas al momento de comprar la póliza.

“Si usted no hace la reinspección, si no va a la compañía aseguradora y no notifica, lo que va a pasar es que a usted le van a pagar solo lo que estaba de fábrica, porque las aseguradoras toman fotos, y cuando usted reporta ese vehículo con un bumper que no es el que usted había declarado antes, no le van a responder”, expresó.

Correa realizó estas declaraciones durante su intervención junto a Yuderka Ramos, Juan Santiago en el programa “60 Minutos de Seguros”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 17:52).

En ese sentido, el experto en el tema recomendó a los propietarios dirigirse a la compañía de seguro a la que está afiliado con la factura de todas las piezas que agregó a su automóvil, tras indicar que esta es la constancia que permitirá que la misma pueda reconocer y actualizar el valor agregado.

Además, sostuvo que declarar ciertas renovaciones es un proceso fácil que se puede realizar de la mano con el corredor o dirigiéndose directamente a la compañía aseguradora.

“Todo lo que usted adicione al vehículo, aros, un kit de bomper, usted tiene que llevarlo a la compañía aseguradora, el radio, eso sí, debe tener una factura y se la presenta a la compañía aseguradora, y ahí la compañía reconoce, porque también la compañía se puede reservar el derecho de decir que no acepta su vehículo así”, expuso.

Por su parte, el también conocedor del tema Juan Santiago manifestó que es responsabilidad del propietario actualizar el precio de cada pieza que contiene su vehículo, e indicó que los corredores de seguros son las personas indicadas para orientar a la población al respecto y facilitar este proceso.

“Si usted tiene su vehículo asegurado, y lo puso bonito, llévelo a la aseguradora, actualice su precio. Si usted pimpió su vehículo, en buen dominicano, si usted compró su carro de 600 o 900 mil pesos, le metió 200 mil pesos en accesorios, llévelo a la aseguradora, hable con el corredor”, recomendó.

