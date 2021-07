(VIDEO) Sugieren a consumidores no realizar compras compulsivas para no sobregirar el presupuesto 

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista Noris Santana explicó que las personas realizan compras compulsivas cuando obtienen un artículo en oferta el cual realmente no necesitan y dijo que por la adquisición desmedida pagan mayor monto en intereses.

“Supuestamente lo estamos comprando para aprovechar un especial, pero no es tan especial, porque lo compras para guardarlo y no le das el uso en el momento, sino que lo dejas para diciembre, y de aquí allá faltan 5 meses y pico”, indicó.

Santana expuso sus planteamientos durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa Con la Dra. Controversia, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 5:26).

La experta financiera consideró que internet lleva a las personas a realizar compras compulsivas, porque las hacen aún sabiendo que el año está a mitad pero compran para utilizar los artículos en diciembre.

“Y tú empiezas desde ya a hacer compras compulsivas que te llevan al final del sobregiro, y cuando te llegue el doble si es que estas trabajando, ya tu lo doblaste antes de tiempo”, afirmó.

Según dijo Santana las personas gastan desmedidamente en ese lapso sobrecargando sus gastos, y luego no tienen la disponibilidad inmediata para pagar las deudas de la tarjeta de crédito, por lo que se ven obligados a pagar intereses, asegurando entonces que no se trata de una oferta porque no hay un ahorro real.

Exhortó a las personas a que no deben comprar compulsivamente, porque esa actividad de despilfarro del dinero solo genera momentos difíciles y conlleva pagar intereses altos por adquirir artículos que realmente son superfluos.

“Cuando estamos comprando un artículo sin necesitarlo y no planificando, es un compra compulsiva”, aseguró.

Aclaró que en otras situaciones se presenta la necesidad de comprar un medicamento para una enfermedad ya que es inevitable adquirirlo porque “la vida vale más, o al necesitar un alimento indispensable en el hogar”.

“Hay que tener siempre un ahorro, para cuando las situaciones se nos presentan podemos disponer del mismo”, expresó.

Destacó que los ahorros no se deben gastar compulsivamente porque se termina en la misma situación, y sugirió a las personas realizar un plan de ahorros en familia para que puedan comprar lo que necesitan para meses como diciembre.

