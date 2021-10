(VIDEO) Sugieren a autoridades del Gobierno sentarse y decidir quién será la voz oficial de la administración

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Héctor Méndez criticó el manejo a nivel de comunicación que estaría teniendo el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, en el que consideró no existe coordinación entre lo que se ejecuta y lo que se está comunicando a la población, por lo que sugirió a las autoridades sentarse en la mesa y decidir quién será la voz oficial de la administración.

“Yo diría que ellos tienen que sentarse en la mesa y ver quien es que va a ser la voz oficial del Gobierno, porque ayer salió una resolución del Ministerio de Turismo y más adelante sale un comunicado, entonces ellos deben de sentarse y trazar una estrategía”, consideró.

emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Enfrentados”, el que conduce junto a un equipo de comunicadores dirigidos por su productor Mariano Abreu, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 23:54).

También consideró que desde un inicio la actual administración ha presentado inconvenientes en este aspecto, al tiempo en que condenó que se invierta mucho presupuesto en una comunicación que no es efectiva.

“¿Por qué no es efectiva?, porque yo no puedo tirar la piedra y esconder la mano o hacer una acción y después yo mismo decir que no fui yo quien hizo esa acción, y aquí no estamos juzgando a nadie, simplemente estamos diciendo que si quieren lograr objetivos reales, y que la gente tenga confianza en lo que se comunica, debe haber una estrategia trazada”, agregó.

Puntualizó que la gente ahora mismo está empoderada y puede tener la información en fracciones de segundo, criticando a la vez que el Gobierno duró mucho tiempo para aclarar que el proyecto de reforma fiscal que circuló recientemente no era de la administración.

“Usted no debe esperar a que se generen este tipo de reacciones porque esto deja secuelas y eso puede ser muy grave en lo adelante”, manifestó.

Relacionado