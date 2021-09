(VIDEO) Sugiere se discuta en diálogo nacional tema narcotráfico en partidos e instancias de poder

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Alberto Tavárez planteó este lunes que el tema de la reincidencia de personas vinculadas al narcotráfico en la política dominicana y en las estructuras de poder sea incluido como uno de los puntos a discutir en la agenda del diálogo nacional, con el fin de que todos los partidos políticos de la nación hagan un pacto para ponerle freno a tal situación.

“Simplemente la respuesta no puede ser ‘que cada quien asuma su consecuencia y que esto es un Ministerio Público independiente’, la respuesta tiene que ser, ‘vamos a sentarnos a discutir cómo se le va a poner un freno al crimen organizado en las estructuras del poder’”, expresó Tavárez.

La propuesta también fue secundada por la analista política Yineruri Díaz y el periodista Héctor Luzón, quienes junto a Tavárez comentaron sobre la Operación Falcón y las personas vinculadas al narcotráfico que llegan a las filas de los partidos políticos, y a través de ellos entran a las instancias de poder del Estado dominicano.

Tavárez, Díaz y Luzón emitieron sus planteamientos durante su participación en el programa “Alternativa”, el cual conducen junto a Alexis París y Daniel Guillén, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 11:31).

Asimismo, Tavárez consideró que la figura del fiscal nacional electoral y los tribunales disciplinarios de los partidos políticos deben empezar a asumir su rol y dar pasos para investigar a “todo” el que esté en la actividad pública, cámaras legislativas y en los puestos del Gobierno.

Además, Tavárez reparó en que esa problemática debe ser abordada en el diálogo nacional junto al tema de la Ley de Extinción de Dominio para que se pueda frenar la incidencia del dinero del crimen organizado en las instancias de poder.

Yineruri Díaz también se refirió al tema y sostuvo que la reincidencia de personas ligadas al tráfico de drogas es los partidos es un problema del propio sistema de las organizaciones políticas, señalando al mismo tiempo que el voto el país “tiene costo”.

De igual forma, Díaz sostuvo que por lo general, quienes ganan elecciones electorales en el país son aquellos candidatos que tienen mayor poder económico, razón por la cual algunos candidatos se ven “forzados” a aceptar ayudas económicas de cualquier persona, y sin fiscalizar de dónde vienen los recursos.

“Aquí la gente no vota por convicción, gente que económicamente no lo necesita dice ‘¿qué me van a dar a mí para yo votar?, entonces yo lo veo más allá, se debe fiscalizar en los partidos, pero también es un tema de una campaña para que la gente vote por convicción”, recomendó Díaz.

Ley Electoral

Por su parte, Héctor Luzón destacó que el país cuenta con la Ley Orgánica de Régimen Electoral número 15-19 que establece la contribución económica del Estado a los partidos políticos, sin embargo, consideró que ello no ha válido de “nada”.

“Nosotros pagamos impuestos para financiar los partidos políticos, pero ese dinero, que es mucho para lo que es nuestro presupuesto nacional, no es ni el 10% de lo que gastan los partidos políticos en una campaña electoral”, manifestó Luzón.

También, Luzón sostuvo que la Cámara de Diputados ha sido “muy irresponsable”, porque según expresó, ni siquiera se han reunido como cuerpo legislativo para conocer los casos de los legisladores que han sido vinculados al tráfico de drogas durante los últimos meses.

“El caso del diputado que está Miami, él sigue activo y manda excusas en cada sesión, entonces la Cámara de Diputados tiene que pronunciarse y reunir su consejo de disciplina, no podemos actuar con tanta irresponsabilidad, cómo es posible que estemos de alguna forma cubriendo esta situación, la verdad que es una vergüenza”, puntualizó Luzón.

