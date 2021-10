(VIDEO) Sugiere al presidente Abinader sacar de “un plumazo todos los cuervos de su gestión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mariano Abreu señaló que el presidente de la República Luis Abinader parece que estaría siendo cercado por personas pertenecientes al partido oficialista y que forman parte del tren gubernamental, al tiempo en que sugirió al mandatario sacar de “un plumazo” a todos los “cuervos” que critican su gestión.

“Usted no se da cuenta mi presidente que gente de su Comité Político salen criticando su gestión, y hay senadores y hasta senadoras que cada vez que abren la boca solo lo hacen para criticar su gestión, no lo critican a usted presidente porque ellos no son idiotas, pero sí critican algunos funcionarios que están haciendo un trabajo “, expresó.

Abreu emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Enfrentados”, el que conduce junto a Candie Rosario, Edward Ramírez y Dugueslin Santana, y el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 1:10:09).

Al referirse específicamente al dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque, sostuvo que pareciera que el político desde hace tiempo le ha montado oposición al actual gobierno.

“El PRM está lleno de cuervos y hay uno que hasta es muy intelectual, ese cuervo cada vez que habla lo hace en contra de la gestión de Luis Abinader, pero parece que se le olvida que las dominicanas y los dominicanos sabemos que en el gobierno de Danilo Medina él estaba nombrado, y ese cuervo quiere ser hasta candidato presidencial”, expresó.

En ese sentido, condenó que Alburquerque supuestamente critique al actual gobierno del PRM, y nunca lo haya hecho sobre la pasada gestión, y en la cual fungió como asesor cuando se encontraba en oposición.

“Lo único que critica es a su gobierno, pero él no criticó al que el pueblo dominicano sacó hastiado, harto de que lo engañen, de que le robaran, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público porque tiene muchísimos presos”, agregó.

