(VIDEO) Sugiere a ciudadanos mantener hábitos saludables en Navidad

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El especialista en cultura deportiva Guillermo Peña llamó a las personas que están iniciando una vida saludable a no auto sabotearse durante las fiestas navideñas, asegurando que los procesos de transformación física son progresivos, y por tanto, hay que ser constantes.

“Los hábitos muchas veces no son suficientes, se trata también de motivación y de muchísimos aspectos, por ejemplo, una persona puede estar motivada, pero si está lloviendo no entrena, y hay cosas que hay que hacerlas sí o sí ”, expresó.

Peña emitió sus consideraciones en una entrevista realizada por Edwin Ricardo, Llianov Méndez, Liddy Kiaty y Pedro Lorenzo en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Explicó que hay diferentes trucos para compensar los excesos de comida que generalmente las personas consumen los días festivos, dentro de los que destaca evitar el desayuno, en caso de que vaya a ingerir alimentos además al medio día.

“Pueden volarse el desayuno, porque lo van a recuperar en la noche, al medio día trate de comer lo más saludable posible, si tienen una fiesta en la noche no es bueno ingerir frituras al medio día”, recomendó.

De igual forma, llamó a evitar las malas noches, tras considerar que el descanso es fundamental cuando se trata de una vida saludable.

“El descanso es parte del entrenamiento y es donde la gente se pierde, por eso, es bueno que no estén en fiestas todos los días, no es que no lo hagan, pero si saben que van a tener muchas actividades traten de descansar”, indicó.

