(VIDEO) Suero: “El Gobierno en las Provincias” demuestra actual gestión no ha empatizado con población

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Leonardo Suero, abogado y político, consideró que el progra­ma “El Gobierno en las Pro­vincias”, donde actuales funcionarios visitan distintas demarcaciones para hacer un levantamiento de las necesidades de los ciudadanos y dar seguimiento a las obras ejecutadas, demuestra una falta de coordinación por parte de la actual administración y que la misma no ha logrado hacer empatía con la población.

“¿Qué se va a hacer, gente a ir a prometer?, por que tú dices bueno, el ministro de Obras Públicas coge para el Simón Bolívar, ¿pero es a teorizar?, no, es que detrás del Ministro de Obras Públicas deben ir camiones, patanas y trabajadores de la institución a bachear las calles, no es para prometer”, cuestionó.

Suero emitió sus comentarios junto al comunicador Vladimir Henríquez, en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, sostuvo que los actuales funcionarios no pueden seguir justificando su “ineficiencia” echándole la culpa de todos los males que aquejan a la población dominicana, porque ello estaría indicando que llegaron sin un plan a las instituciones públicas.

Asimismo, refirió que tres meses es suficiente para que un gerente, con un buen equipo, pueda poner en marcha políticas públicas que vayan en beneficio de la población, tras indicar que “un presidente nombra funcionarios para que lo ayuden a gobernar”.

Aseguró que los actuales funcionarios no toman iniciativa propia a menos que el presidente Luis Abinader le dé la “seña”, lo que cuestionó porque un mandatario no puede ocupar todas las posiciones públicas y es por ello que designa técnicos especializados en las distintas áreas del ámbito público.

“Ojo al Cristo, lo dijo Jaime David, las personas no reeligen los apagones, la falta de seguridad, la inflación; las personas no reeligen la falta de coordinación de muchas entidades gubernamentales que aparentemente no dan pie con bola, nadie toma iniciativa”, advirtió.

