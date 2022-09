(VIDEO) Suero llama algunos senadores “misóginos” por negar paridad a mujeres en ley electoral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero se manifestó en contra de la Comisión Especial del Senado que estudia las propuestas de reforma a las leyes de Régimen Electoral y de Partidos, que en su reciente informe haya rechazado el criterio de paridad planteado por la Junta Central Electoral (JCE) y con el que se busca otorgar 50% de las candidaturas electorales a las mujeres.

Sostuvo que entre los senadores hay algunos “misóginos” que le están negando a las mujeres la posibilidad de llegar a posiciones de poder porque creerían que solo sirven para refrendarlos a ellos con sus votos.

“Las mujeres deben refrendar con su voto y legitimar a hombres que cuando están en el poder no aplican políticas públicas para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Qué bueno es el dulce de leche, que las mujeres solamente sirvan para llevarlos a ustedes al poder, pero luego no le permiten conquistar ese tipo de reivindicación”, cuestionó.

Suero emitió sus consideraciones en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, espacio donde consideró importante que las mujeres del país conozcan muy bien a los senadores que habrían rechazado el criterio de la paridad para que le “nieguen el voto”.

Sostuvo que los legisladores que habrían rechazado el criterio de la paridad propuesto por la JCE posiblemente sean de los individuos que cuando están en oposición se jactan de decir que van a tomar a favor de la mujer, sin embargo, cuando la pelota está en su cancha le niegan esta posibilidad.

“¿Por qué una mujer no puede ser senadora, por qué no podemos tener de las 32 senadurías 16 mujeres, en el caso de que ganen naturalmente?, pero ellos no están de acuerdo ni siquiera a que lleguen 16 mujeres a ser senadoras, sino que los partidos no la postulen en las boletas que van a presentar”, manifestó.

