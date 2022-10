(VIDEO) Suero condena acción de policía dominicano que ultrajó bandera de Haití: cree debe ser sancionado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero consideró que el policía dominicano que se ve en un audiovisual que circula en las redes sociales ultrajando una bandera de Haití frente a un grupo de nacionales de ese país, debe ser sancionado porque tal acción podría traer muchas implicaciones negativas al país, incluso a nivel internacional, y estimó que eso es algo que debe saber toda autoridad de República Dominicana.

“Es cierto que en ocasiones los dominicanos hemos visto con pena y hasta con impotencia cuando cualquier ciudadano haitiano ofende nuestro lienzo tricolor, pero lo propio sienten los haitianos, el nacionalismo en todos los ciudadanos del mundo le corre por las venas, entonces ese oficial necesariamente con su acción pone al país en una situación difícil”, sostuvo.

El abogado sostuvo sus planteamientos al hablar de un video que ha circulado en las redes sociales esta semana, en el que se observa a un agente policial ultrajando una bandera de Haití frente a un grupo de personas procedentes de esa nación.

Suero emitió sus comentarios junto a los comunicadores Felito Rodríguez y Melvin Sena, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Ah que los haitianos con Dessalines, bueno pero Trujillo mató con el corte no se sabe que cantidad de haitianos y ese tipo de situación no podemos traerla al futuro porque lo que trae es rencor y situaciones de enfrentamiento que en estos momentos no son necesarios”, sumó.

Suero, también secretario general del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), dijo que los dominicanos están en una pugna con Haití, y no se puede promover una competencia de quien quema o pisotea más la bandera del país vecino.

“De la misma manera que nosotros exigimos respeto para nuestro lienzo patrio la propia forma exigen los haitianos, él se excedió, el cometió una falta disciplinaria y por lo tanto tiene que pagar. Ese tipo de acción yo en lo personal no la apoyo, entiendo que ese oficial se excedió frente a los haitianos”, expresó.

