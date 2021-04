(VIDEO) Suazo Baby se inspira en clásicos del reggaeton y lanza “Pa’ quemarme” junto a Bulova y Nino Freestyle

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La nueva cara del género urbano, el puertorriqueño Suazo Baby, presenta su nuevo sencillo “Pa’ quemarme”, un contagioso tema con el ritmo bailable e inconfundible del dembow, en colaboración con Bulova y Nino Freestyle, dos de los urbanos más destacados del país.

Suazo Baby, ha buscado la forma de catapultar el dembow en las nuevas generaciones y lo está logrando con este tema que no solo es fresco y moderno, sino que incluye elementos que la gente podrá identificar y conectar a través del baile. Lanzado bajo el sello The Baby Boys Inc./Top Brother Music, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

Bajo la producción de Gerald G y Claudio Ortíz, el tema compuesto por los mismos artistas, es una canción bailable y tropical con un sonido que el boricua no había explorado antes.

“Estoy seguro que el público hará suyo este tema y lo van a disfrutar, he tomado sonidos de las canciones que me han influenciado como artistas y la he mezclado con los sonidos modernos, mezcla que invita a bailar y disfrutar”, expresó Suazo Baby.

A lo largo del tema, se hace alusión a uno de los temas más icónicos de Don Omar “Salió el sol”, que representa la influencia de los artistas de la vieja escuela en las nuevas generaciones. De igual forma, al principio de la canción sorprende a su fanaticada utilizando un fragmento de la famosa serie “El Señor de los cielos”, una de las favoritas del joven artista.

El video de la canción, fue dirigido por René Capellan y se filmó en Las Terrenas, República Dominicana. El audiovisual muestra a los artistas disfrutando de un día de playa mientras interpretan la canción.

Recientemente Suazo Baby también lanzó el tema “Chapeo Chapeo” junto a uno de los máximos líderes del dembow en República Dominicana, Chimbala, buscando que su música conquiste el mercado global. Con un sonido refrescante, juvenil y veraniego el tema fue escogido por el gigante de “Fitness”, Zumba®️, como prioridad global durante el mes de marzo. Definitivamente, esta canción ayudó a llevar la carrera de Suazo Baby a otro nivel.