VIDEO: Starling Marte sale de juego tras choque en la antesala

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El jardinero derecho de los Mets, el dominicano Staling Marte, tuvo que abandonar el último choque de la serie entre los Mets y los Marlins el domingo con una distensión en el cuello tras deslizarse de cabeza contra la rodilla del antesalista dominicano Jean Segura en un robo de base en la parte baja del primer episodio.

Starling Marte remains in the game after hitting his head while stealing third base pic.twitter.com/keFojVqsWv

— SNY (@SNYtv) April 9, 2023