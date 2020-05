(VIDEO) Starling Marte define a su esposa como alegre y única; pide fuerza a Dios para cuidar sus hijos

View this post on Instagram

Cómo una persona alegre y amorosa, definió el pelotero de Grandes Ligas Starting Marte (@marte06), a su esposa fallecida ayer luego de un paro cardíaco. Noelia Brazobán quien era hermana del cantautor Wazon Brazobán, fue velada la mañana de este martes en la funeraria Jerusalén del sector Villa Mella. Marte, quien pertenece a los D-backs de Arizona en @MLB agradeció a quienes le han manifestado apoyo tras la pérdida de su esposa. Video cortesía de @j_acostam #elnuevodiariord