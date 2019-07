VIDEO: Starling Marte conecta HR 13 en revés de los Piratas

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO — Jason Heyward rompió el empate con un sencillo con dos outs en el octavo inning y los Cachorros de Chicago vencieron el viernes 4-3 a los Piratas de Pittsburgh en su primer compromiso después de la pausa del Juego de Estrellas.

Kris Bryant preparó la escena para el hit del gane de Heyward al negociar una base por bolas con un out ante Kyle Crick (3-5). El toletero avanzó a segunda base por medio de un pasaporte al puertorriqueño Víctor Caratini con dos outs y luego arrancó desde segunda al plato en el batazo de Heyward al jardín izquierdo, barriéndose para vencer por poco al contacto del receptor venezolano Elías Díaz.

El dominicano Randy Rosario (1-0), el cuarto de cinco relevistas de los Cachorros, sacó el último out de la octava entrada para apuntarse la victoria. Craig Kimbrel lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento en cuatro oportunidades.

Chicago dilapidó una ventaja tardía de 3-0 antes de apuntarse su tercer triunfo en sus últimos cuatro partidos, en el primero de una importante estancia en casa de nueve compromisos.

Por los Piratas, los dominicanos Starling Marte de 4-1 con una anotada y tres remolcadas. Conectó su jonrón 13, y Melky Cabrera de 4-1. El venezolano José Osuna de 1-1 con una anotada.

Starling Marte hammers one over the bleachers to tie up the game at 3 in the 8th! It’s a MARTE PARTAY!#LetsGoBucs pic.twitter.com/W5Maiv1Cau

— MLB Daily (@MLBDaily365) 12 de julio de 2019